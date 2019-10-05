شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يحذر: خمس أنواع الحيوانات معرضة للانقراض بسبب تداولها فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر تقرير من أنه يتم تداول خُمس الأنواع فى مملكة الحيوانات فى سوق الحياة البرية العالمى، أى أن أكثر من 5500 نوع من الطيور والثدييات والبرمائيات والزواحف تعامل كسلع لصناعة تبلغ قيمتها مليارات الجنيهات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لاحظ دعاة الحفاظ على البيئة أن هذا الرقم، الذى يشمل التجارة القانونية وغير القانونية، يزيد بنسبة 50% عن التقديرات الحالية.

ووجد بحث أجراه العلماء فى جامعة فلوريدا وجامعة شيفيلد أن الأنواع المهددة بالانقراض كانت ممثلة بشكل غير متناسب فى هذا الرصد، حيث قال البروفيسور ديفيد إدواردز، من جامعة شيفيلد، وهو باحث مشارك فى الدراسة: "إن التنوع الهائل للأنواع التى يتم تداولها أمر مخيف، وخطر حدوث هذا النمو أمر مقلق للغاية".

Advertisements

ويتم تداول 5،579 من الأنواع الفقارية البالغ عددها 31،745 نوعًا، مما يشكل خطرًا شديدًا على التنوع البيولوجى، كما أنه بين الثدييات، يرتفع الرقم إلى 27% مع الحيوانات التى يتم حصادها بشكل رئيسى لموادها، مثل أنياب الفيل العاجية.

ويتم بيع البرمائيات والزواحف فى كثير من الأحيان كحيوانات أليفة غريبة أو لحدائق الحيوان، فى حين يتم تداول 23% من أنواع الطيور، كحيوانات مصاحبة ولاستخدامها فى الطب.

وتنبأ الباحثون بأن التجارة المستقبلية سواء القانونية وغير القانونية، ستضيف ما يصل إلى 3196 نوعًا إضافيًا فى القائمة ومنها المهددة بالانقراض.