شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار روبوتات لتوصيل الطعام يمكنها تسلق السلالم والابتسامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الصين واليابان أسطولًا من روبوتات الدليفرى التى يمكنها توصيل الطعام، وذلك ضمن برنامج اختبار فى بيكين وشنتشن، حيث تعاونت شركة Meituan-Dianping لتوصيل الأغذية مع 10 فنادق ومبانى مكتبية لاختبار روبوت جديد للتوصيل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإنه تتم هذه العملية عبر الأجهزة المحمولة لنقل شحنات الطعام للطلاب والعاملين فى المكاتب أو غرف النوم الخاصة بهم.

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ويعمل هذا الروبوت على عكس روبوتات التوصيل الأخرى، حيث تم تصميمه للتنقل فى كل من المصاعد والسلالم لإحضار الطلب مباشرة إلى بابك، وتقوم بذلك بابتسامة.

استهدفت شركة Meituan-Dianping المكاتب والجامعات جزئيًا لأن تخطيطاتها أسهل فى التنقل من مراكز المدن، ويهدف البرنامج إلى مساعدة الشركة على التعامل مع الطلب المتزايد بسرعة على خدمات التوصيل الخاصة بها.

وتتجه الشركات إلى الروبوتات فى اليابان لتعويض القوى العاملة التى قد تتقلص بنسبة 20٪ بحلول عام 2040، وهذه الحركة ليست فى اليابان فقط بل أيضا فى بريطانيا وأمريكا وتنتشر عبر دول العالم.