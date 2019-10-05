شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن نظام Windows 10X جديد بتعديلات على قائمة Start والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت عن نظام التشغيل Windows 10X، والذي يعد إصدار جديد تمامًا من Windows 10، حيث تم تصميمه للعمل على الأجهزة مزدوجة الشاشة، أو ذات الشاشات القابلة للطي مستقبلا، بما في ذلك تعديل شكل قائمة Start بنظام التشغيل الجديد.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فقد قامت مايكروسوفت بإجراء بعض التعديلات على نظام التشغيل لجعله أكثر ملاءمة ، بما في ذلك قائمة Start، كما قامت مايكروسوفت في نظام التشغيل الجديد بإلغاء Live Tiles من أجل توفير مظهر أكثر بساطة، وسوف تتضمن قائمة Start على Windows 10X تطبيقات يمكن تثبيتها في مكانها، مع قائمة من المستندات الحديثة.

وبحسب التقرير، فقد كانت ميزة Live Tiles جزءًا من "ويندوز فون"، إذ قامت مايكروسوفت بإضافته إلى Windows 8 في محاولة لتشجيع المطورين على إنشاء تطبيقات تقوم بتحديث المعلومات المعروضة عليهم، لكن ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان إصدار Windows 10 القياسي سوف يتم تحديثه أيضًا بهذه التغييرات الجديدة مع قائمة Start أم لا.