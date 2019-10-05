شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من جوجل تساعدك على اختيار ما ترتديه .. اعرف ازاي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت جوجل ميزة Lens والتي تساعد على تقديم أفكار مختلفة عن كيفية ارتداء الملابس، على المستخدم فقط توجيهها إلى عنصر من الملابس وسيظهر بعدها صور لأشخاص يرتدونها.

ووضح موقع “gsmarena” كيفية استخدام هذه الميزة فتحتاج أولاً إلى صورة، حيث يمكنك التقاط صورة على الفور أو استخدام صورة موجودة من صور جوجل، بعد ذلك ستقدم Lens قائمة بالعناصر المتشابهة، تليها صور لأشخاص يرتدون هذا العنصر المعين من الملابس، حيث ستيم إعادة تشغيل Google Shopping في الولايات المتحدة اليوم.

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لا تقوم جوجل بهذا لمساعدتك فقط ولكنه يجمع معلومات عن ملايين المنتجات من آلاف المتاجر ويقدم توصيات بالمنتج ويتتبع الأسعار.

والجدير بالذكر أنه سيظهر إشعار على شاشة القفل عندما يحصل هذا العنصرعلى خصم، كما يمكنك الشراء عبر جوجل من خلال الدفع عن طريق حساب جوجل الخاص بك.