شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ارتفاع قيمة اقتصاد الإنترنت لـ 300 مليار دولار بحلول 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير للصناعة أنه من المتوقع أن يصل اقتصاد الإنترنت فى جنوب شرق آسيا الى 300 مليار دولار بحلول عام 2025، حيث يتعامل ملايين الأشخاص فى المنطقة مع التسوق عبر الانترنت ويعتنقون توصيل المواد الغذائية أون لاين.

وبحسب موقع TOI الهندى، فلتحقيق هذا الهدف، من المتوقع أن تنمو صناعة الإنترنت بنسبة 200٪ على مدى السنوات الخمس القادمة، مما يقدر بنحو 100 مليار دولار هذا العام، وفقًا لتقرير جوجل والمستثمر الحكومى فى سنغافورة ، تيماسيك هولدنجز ومستشارى الأعمال العالميين Bain & Company.

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فيما رفع التقرير السنوى توقعاته لعام 2025 من 240 مليار دولار سابقًا بعد نمو ثلاثة أضعاف فى السنوات الأربع الماضية وحدها، حيث يلجأ مستخدمى الإنترنت الشباب إلى هواتفهم للقيام بكل شيء من الخدمات المصرفية وممارسة الألعاب إلى شراء تذاكر الطائرة، فيما قال التقرير المكون من 64 صفحة "هذه وتيرة النمو فاقت كل التوقعات، وأصبح الوصول إلى الإنترنت الآن ميسور التكلفة لشرائح كبيرة من السكان وتحسنت ثقة المستهلك فى الخدمات الرقمية بشكل كبير."

وقد تم العثور على أكثر من 37 مليار دولار فى شركات جنوب شرق آسيا على الإنترنت على مدار السنوات الأربع الماضية ، حيث ذهب معظمها إلى شركات التجارة الإلكترونية مثل متاجر التجزئة للأزياء، فيما بلغت قيمة خدمات الركوب وحدها 13 مليار دولار ، أى أربعة أضعاف قيمتها منذ عام 2015 ، وكان من المتوقع أن تصل إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2025 ، عندما تكون قيمة توصيل الأغذية أكبر من تكلفة النقل.

ولعل متوسط​معدل النمو فى جنوب شرق آسيا البالغ 5٪ سنويًا منذ عام 2014 يجعله متقدمًا جدًا على المتوسط​العالمى ويجعله وجهة استثمارية جذابة لأن الاقتصاد الصينى يعانى من الحرب التجارية الصينية - الأمريكية، فهناك 360 مليون مستخدم للإنترنت فى جميع البلدان المشمولة بالتقرير - إندونيسيا وماليزيا وفيتنام وسنغافورة والفلبين - ارتفاعًا من 260 مليون مستخدم قبل أربعة أعوام. ويقارن ذلك بحوالى 4.4 مليار مستخدم للإنترنت فى جميع أنحاء العالم ، بزيادة 9 فى المائة عن العام الماضى ، وفقًا لـ wearesocial.com ، وهى خدمة مراقبة رقمية.