شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تدرس سرعة الكتابة فى الأيفون وتعمل على زيادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت الأبحاث التي شملت أكثر من 37000 شخص أن متوسط ​​السرعة باستخدام إصبعى الإبهام هو 38 كلمة في الدقيقة، مع تصحيح تلقائي يساعد على جعل الأغلبية أسرع، ورغم أن 100 كلمة في الدقيقة تعتبر سرعة كتابة عالية على لوحة مفاتيح فعلية، لكن العلماء يقولون إن معظم الأشخاص يحققون ما بين 35 و 65 كلمة في الدقيقة مما يشير إلى أن "فجوة الكتابة" تضيق.

وفقاً لموقع "ميرور" البريطاني، يبدو أن التنبؤ بالكلمات واختيار اقتراحات الكلمات يدويًا يعوق سرعات كتابة الهاتف الذكي، وقال سونجون كيم: " ما اكتشفناه هو أن الوقت الذي تقضيه في التفكير في اقتراحات الكلمات يفوق في كثير من الأحيان الوقت الذي ستستغرقه لكتابة الحروف، مما يجعلك أبطأ بشكل عام".

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وكشفت النتائج أيضًا اختلافًا بين الأجيال، حيث كتب ما بين 10 إلى 19 عامًا 10 كلمات في الدقيقة أكثر من جيل آبائهم في الفئة العمرية 40 إلى 49 عامًا.

ما يقرب من ثلاثة أرباع من الناس يستخدمون إبهامين عند الكتابة على الهاتف الذكي، وتمكّن أسرع المشاركين في الدراسة من الحصول على 85 كلمة في الدقيقة.

وتبدو سرعة الكتابة على الهواتف الذكية فقط أكثر سرعة، حيث أضافت أبل مؤخرًا الكتابة السريعة على نظام التشغيل iOS 13 الخاص بها، مما يسمح للمستخدمين بنقل إبهامهم إلى كل حرف دون رفع.