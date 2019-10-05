شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة لنجمين يولدان فى دوامة من الغبار على بعد 600 سنة ضوئية عن الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت التلسكوبات فى تشيلي صورة لنجمين صغيرين مولودين وسط دوامة من الغبار والغاز بين النجوم على بعد 600 سنة ضوئية عن الأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقع النجمين الصغار فيما يسمى بـ "[BHB2007] 11 system"، وهما أحدث إضافة إلى مجموعة نجوم صغيرة فى سديم Barnard 59 المظلم.

وكشفت الدراسات السابقة لنظام النجوم الثنائية فقط عن بنيتها الخارجية الواسعة، بدلاً من تركيبتها الداخلية، حيث تساعد هذه النتائج في تسليط الضوء على كيفية تكوين النظم الثنائية ذات النجوم المتشابهة الحجم وتنمو من الأقراص والغبار المحيطة بها.

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وصور عالم الفلك فيليبي ألفيس من معهد ماكس بلانك للفيزياء خارج كوكب الأرض وزملاؤه النظام النجمي بدقة عالية بواسطة مصفوفة ALMA، وهي عبارة عن مجموعة من 66 من التلسكوبات الراديوية المصممة لتسليط الضوء على كل من عصر تكوين النجوم في الكون من خلال النظر إلى الأشياء البعيدة وتقديم صور مفصلة للنجم المحلي وتكوين الكوكب.

وقالت باولا كاسيلي، مؤلف مشارك في البحث، التي ترأس مركز دراسات البتروكيماويات بمعهد ماكس بلانك للفيزياء خارج كوكب الأرض: "هذه نتيجة مهمة حقًا، لقد قمنا أخيرًا بتصوير البنية المعقدة للنجوم الثنائية الشابة مع الخيوط التي تربطهم بالقرص الذي ولدوا فيه".

وأضافت "هذا يوفر قواعد مهمة للنماذج الحالية لتكوين النجوم"، فيما تم نشر النتائج الكاملة للدراسة فى مجلة Science.