كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Facebook Messenger” ليس مشفرا من طرف إلى آخر

متابعة-سنيار: تحدث المدير التنفيذي لشركة Facebook بشكل موسع عن فوائد الخصوصية في مؤتمر مطوري F8 لهذا العام، حيث ذهب إلى حد القول بأن “المستقبل خاص”.

ولكن محادثاتك على Facebook، افتراضيا، ليست محمية بالتشفير من طرف إلى طرف وهذا ينطبق على Facebook Messenger أيضا.

اعتبارا من مطلع هذا العام، وفقا لموقع Facebook، تم إرسال 20 مليار رسالة بين الأشخاص والشركات شهريا عبر Facebook Messenger.

ويعتقد الكثير من الأشخاص الذين يرسلون هذه الرسائل وغيرها، بلا شك ، أن رسائلهم محمية بشكل افتراضي من خلال التشفير من طرف إلى طرف، ولكن ذلك غير صحيح.

ذلك لأنه على الرغم من الإعلان عن القدرة على تمكين التشفير من طرف إلى آخر على Messenger مرة أخرى في عام 2016، يجب عليك الخروج من تطبيق المراسلة، مما يعني أنه، ما لم تفعل ذلك، فإن Facebook، والمتطفلين لديهم إمكانية وصول محتملة إلى محتوى اتصالك.

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يعد تمكين محادثة “سرية” مشفرة من طرف إلى طرف عبر برنامج Messenger، أمرا سهلا .

إذا كان لديك هاتف يعمل بنظام Android، وفي تطبيق Messenger، انقر فوق أيقونة فقاعة المحادثة، ثم أيقونة القلم الرصاص، ثم أيقونة التبديل في الجزء العلوي الأيمن، وحدد الشخص الذي تريد الدردشة معه، ثم حدد مؤقتا ومن تم ستختفي الرسالة.

على جهاز iPhone، اضغط على فقاعة المحادثة، ثم بالقلم الرصاص، ثم اضغط على “السر”، ثم اختر الشخص، ثم رمز المؤقت.