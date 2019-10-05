تطبيق Amazon Prime Video يختفي من متجر آب ستور

اختفى اليوم الجمعة تطبيق خدمة بث الفيديو (برايم فيديو) Prime Video التابعة لشركة أمازون من متجر التطبيقات الخاص بشركة آبل (آب ستور).
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن التطبيق اختفى من المتجر بسبب مشكلة تقنية، وسوف يعود إلى المتجر قريبًا.
وأكد موقع (آبل إنسايدر) AppleInsider – المتخصص في أخبار شركة آبل – أن تنزيلات التطبيق الحالية ما تزال تعمل على الإصدار الأحدث من نظامي (آي أو إس) iOS، و(تي في أو إس) tvOS.
ومع اختفاء تطبيق (برايم فيديو) من متجر (آب ستور)، فإن أي مستخدم يريد تنزيله لأول مرة، أو مستخدم حالي يريد تحديثه، لن يتمكن من ذلك، إذ تظهر رسالة: “(أمازون برايم فيديو) ليس متاحًا بعد الآن … المطور أزال هذا التطبيق من متجر آب ستور”.
يُشار إلى أن هذه المشكلة ليست مقتصرة على دول بعينها، كما أنها ليست مقتصرة على هواتف آيفون فقط، إذ إن منصة التلفاز (آبل تي في) تأثرت بها أيضًا.
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وفقًا للبيانات الصادرة عن شركة تحليلات متجر (آب ستور) – (سنسور تاور) Sensor Tower، فإن التطبيق أُزيل اليوم في جميع المناطق باستثناء أستراليا، وغواتيمالا، وهونج كونج، والمجر، وإسرائيل، والهند، وكينيا، والكويت، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومدغشقر، والمملكة العربية السعودية.
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