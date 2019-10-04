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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عيب جديد بنظام التشغيل iOS 13 بسبب الشوكولاتة .. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف التحديث الأخير للأيفون “iOS 13” ميزة تمرير إلى لوحة المفاتيح للكتابة كتسهيل لحركة الكتابة على الأيفون، وقد استقبل مستخدمي الأيفون هذه الميزة بشكل جيد.
ولكن بحسب موقع “Phonearena”، تمثل هذه الميزة مشكلة في بعض الكلمات مثل كلمة “Hot Chocolate”، فهذه الكلمة تنتقدها لوحة المفاتيح ولا يمكن تواجدها ولكن بدلاً من ذلك تعطي لوحة المفاتيح بدائل أخرى مثل:
Hoot chocolate
horticulture
Buck it
Got chocolate
Holy chocolate
Not chocolate
Hoot chi couture
Hit chocolate
hot Cole
got chocolate
hoppy chocolate
joy chocolate
وعلى الرغم أنه يمكنك تعطيل ميزة التصحيح التلقائي ولكن لا يمكن لكلمة “Hot Chocolate” أن تخرج بشكل صحيح عند استخدام ميزة التمرير، فيما صرحت أبل أنها ستتناول هذا الموضوع في تحديثها القادم أو في تحديث iOS 13.2.1.
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