شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 نساء شاركن بمهمة أبولو يفتحن ملف التحيز الجنسى فى ناسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت ثلاث نساء شاركن فى مهمة أبولو التى وضعت أول بشرى على سطح القمر، حول التمييز الجنسى فى وكالة ناسا الأمريكية.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإنه فيما يتعلق بالموضوع الواضح للتمييز بين الجنسين فى وكالة ناسا ومجال الفضاء بشكل عام، قالت النساء واضحات إنهن على الرغم من تمكنهن من تحقيق أشياء غير مسبوقة من خلال التصميم والعمل الجاد وفضاء ساعات طويلة، فإن وكالة ناسا قطعت شوطًا طويلاً منذ الستينيات فى قضية الاستعانة بالنساء.

وقالت فرانسيس بوبى نورثكوت، مهندسة رائدة في ناسا، والتى كانت أول امرأة في دور دعم العمليات بإحدى مهمات أبولو: "لقد كان الأمر صعبا للغاية ومثيرا فى ذات الوقت، لكنني عشت أيضًا دورة قصيرة في التمييز على أساس الجنس أثناء وجودي هناك، وهذا هو السبب في أنني أصبحت أحد النشطاء من أجل حقوق المرأة.

وشاركتها الحديث جوهان هاردين مورجان وهى المرأة الوحيدة التي عملت في غرفة الإطلاق خلال Apollo 11 ، وكارولين ليش هونتون التى أجرت بحثًا طبيًا في ناسا وأصبحت أول امرأة أمريكية تشغل منصب مدير مركز جونسون للفضاء التابع لناسا.

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وشاركت النساء جميعهن قصصا حول صعوبات كونهن بعض النساء القلائل جداً اللائي يعملن في الأدوار الهندسية والعلمية في ناسا في ذلك الوقت.

ولاحظت النساء التغييرات والتحسينات الملحوظة في عدد النساء اللواتي يعملن في ناسا ويشغلن مناصب أكثر أهمية.

كما أعربت الرائدات عن تحمسهن لمستقبل النساء في رحلات الفضاء البشرية والمريخ.