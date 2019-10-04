شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنية جديدة للتعرف على الجسم يمكنها اكتشاف المشتبه بهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر العلماء تقنية التعرف على الوجه مسبقا واستندوا إليها فى الكشف عن المشتبه بهم بالإضافة إلى بعض الفوائد التسويقية وغيرها من التطبيقات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيتم إطلاق التقنية فى العام المقبل، حيث يتم تثبيت برنامج التعرف على الجسم المتطور الذي يحدد الأشخاص بناءً على شكلهم البدني وحتى الملابس التى يرتدونها.

وقد تم تحسين تقنية التعرف على الوجه كل يوم إلى الحد الذي يمكن أن تتطابق فيه الكاميرات مع صورة في قاعدة بيانات، ولكن التقنية الجديدة ستسمح بتحديد هوية الفرد حتى لو كان وجهه محجوبًا بالكامل.

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وتعمل رائدة التكنولوجيا NEC Global على برنامج التعرف على الأجسام وتأمل في تطبيقه على المواقع المزدحمة التي تحتاج إلى نوع خاص من الأمان مثل الملاعب الرياضية والمطارات.

كما يمكن أن تساعد التقنية في مواقف مثل تعقب الأطفال المفقودين في الأماكن المزدحمة، فهذه التكنولوجيا تحلل المظهر الكامل لصورة الشخص، مثل ملابسه وشكل جسمه، لتحديد ما إذا كانت تتطابق مع صور أخرى لأشخاص.

وتمكنت NEC من إنشاء هذه التقنية عالية الدقة التي لا تعتمد فقط على صور الوجه، باستخدام تحليل الصور وتقنيات التعلم العميق التي زرعتها NEC بتقنية التعرف على الوجه وغيرها من التقنيات.