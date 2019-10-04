شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تطلق أبل عملتها الرقمية المشفرة على غرار فيس بوك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الرئيس التنفيذي لشركة أبل " تيم كوك" عدم اهتمامه بإطلاق أبل لعملة رقمية مشفرة قائلاً إنها ليست على جدول أعماله.

وفقاً لما نشره موقع “Gadgets”، صرح كوك بأنه يجب ألا تتطلع شركة خاصة إلى الحصول على النفوذ بهذه الطريقة، وأضاف " لست مرتاحاً لهذه الفكرة، فالعملة هي الدفاع، ويجب أن تبقى في أيدي الدولة، ولا اعتقد أن ذلك صحيح بأن تقوم مجموعة خاصة بإنشاء عملة منافسة"

وقد واجهت محاولة فيس بوك لسحب العملات المشفرة لصالحها شكوكًا تنظيمية وسياسية على مستوى العالم، حيث تعهدت فرنسا وألمانيا بمنع ليبرا من العمل في أوروبا، كما دفعت عملية تشفير العملات على فيس بوك المحللين إلى تفكير شركات التكنولوجيا الكبيرة الأخرى مثل أبل التي لديها مجموعة من الخدمات المالية مثل بطاقة الائتمان ونظام الدفع عبر الهاتف بإطلاق عملات مشفرة أيضاً.