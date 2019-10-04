شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تبدأ اختبار طائرتها الكهربائية electric X-plane قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت أول طائرة كهربائية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، والتى تعرف بـX-57 Mod II إلى مركز Armstrong Flight Research Center التابع للوكالة فى كاليفورنيا، وهى الآن على استعداد لإجراء بعض الاختبارات الشديدة لها، حيث إن X-planes، هى الطائرة التى تستخدمها الوكالة لاختبار وتقييم التكنولوجيات الجديدة، إذ تخطط ناسا لوضع نظام الدفع الكهربائى لهذه الطائرة من خلال الاختبار.

وبحسب موقع engadget الأمريكى فستبدأ ناسا بإجراء الاختبارات الأرضية على طائرة Mod II للتحضير للمراحل التالية للمشروع، والتى ستشمل سيارات الأجرة، وفى النهاية اختبارات الطيران، لكن ليس من الواضح تمامًا متى سيتم ذلك، لكن إصدارات Mod III وIV من الطائرة سيكون لهما أجنحة على عكس التكرار الحالي، وعندما يحدث اختبار الطيران ، سوف يصبح التاريخ أول طائرة من نوع X على مدار عقدين.

وقال مدير مشروع X-57 توم ريجنى: "يعتبر تسليم طائرة X-57 Mod II إلى ناسا حدثًا مهمًا، ويمثل بداية مرحلة جديدة فى مشروع الطائرة X-electric المثير، ومع امتلاك الطائرة، سيجرى فريق X-57 قريبًا اختبارات أرضية شاملة من نظام الدفع الكهربائى المتكامل لضمان صلاحية الطائرة ، نخطط للمشاركة السريعة فى الدروس القيمة المستفادة على طول الطريق ونحن نتقدم نحو اختبار الطيران ، مما يساعد على إعلام سوق الطائرات الكهربائية المتنامى".

وستشارك ناسا أى شىء تتعلمه عن نظام الدفع الكهربائى للمركبة وعن عملية تحقيق صلاحية الطائرات للطيران للجهات الفاعلة والمنظمين، وتأمل فى النهاية أن تساعد فى تطوير معايير إصدار الشهادات للطائرات الكهربائية، بما فى ذلك مركبات التنقل الجوى فى المناطق الحضرية، أو ما يطلق عليه الناس "السيارات الطائرة" القادرة على الإقلاع والهبوط العمودى.