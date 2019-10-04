شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يجرى تسوية مع شركة متهمة ببيع إعجابات انستجرام وهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظل انستجرام يواجه مؤخرًا سلسلة من التعليقات غير المرغوب فيها والأشياء المزعجة المزيفة، إلا أن فيس بوك قامت مؤخرا بتسوية دعوى قضائية مع شركة نيوزيلندا متهمة ببيع "اعجابات" مزيفة على المنصة.

ونقلاً عن موقع "انجادجيت" العلمي، تم اتهام الشركة بانتهاك قوانين الأمن السيبراني من خلال أخذ المدفوعات مقابل الترويج للوظائف والحسابات بشكل مصطنع، وقدرت أنشطتها بـ 9.4 مليون دولار على مدار فترة عملها.

وتنص الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين فيس بوك والشركة على أن ثلاثة أشخاص ممن شاركوا في العملية ممنوعون من خدمات فيس بوك ويجب عليهم دفع ما مجموعه 500ألف دولار.

الجدير بالذكر أن فيس بوك انشأ حملة على مستوى الموقع للحسابات المزيفة وغيرها من الأنشطة الاحتيالية على منصاته، ورفعت دعوى ضد أربع شركات مقرها في الصين لبيعها إعجابات ومتابعين مزيفين، وفي العام الماضي أزالت أكثر من 1.5 مليار حساب مزيف.