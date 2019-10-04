شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتنيك 1 يصبح أول قمر صناعى يدور حول الأرض..انطلق فى مثل هذا اليوم من 1957 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتصر الاتحاد السوفيتى فى حربه الفضائية منذ البداية، ولعل أكبر ضربة فى تاريخ انتصاراته كانت التى حدثت فى مثل هذا اليوم 4 أكتوبر من عام 1957، حيث أطلق الاتحاد السوفيتي "سبوتنيك 1" القمر الصناعي الذي بدأ سباق الفضاء.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كان سبوتنيك 1 أول جسم من صنع الإنسان يدور حول الأرض، وأثار موجة من الخوف والقلق في جميع أنحاء الولايات المتحدة المعروفة الآن باسم "أزمة سبوتنيك".

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سبوتنيك 1

وكان سبوتنيك كرة معدنية قطرها حوالي 2 قدم (58 سم) مع أربعة هوائيات راديو طويلة، حيث نقلت هذه الهوائيات نبضات صغيرة إلى الأرض حتى كان بإمكان مشغلي الراديو الهواة سماعها.

واستمر القمر الصناعي 21 يومًا في المدار قبل أن يحترق في الغلاف الجوي للأرض، والذى كان بداية الحرب الحقيقية على الاستحواذ على الفضاء وتطوير تقنياته فى العالم كله.