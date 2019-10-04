مُلاك Apple Watch يعانون من تردي عمر البطارية بسبب تحديث WatchOS 6

فاطمة أيت طالب - دبي - أحد الأسباب التي تجعل بعض الناس يترددون في تبني الساعات الذكية هو عمر البطارية. بعد كل شيء، تحتوي معظم الساعات العادية على بطاريات يمكن أن تستمر لسنوات، في حين أن بعضها لا تحتاج إلى تغيير البطاريات، وبالتالي فإن فكرة أن ساعتك الذكية قد لا تتمكن من الصمود لنحو أسبوع كامل تبدو مُقلقة.

لسوء الحظ، بالنسبة لبعض ملاك ساعات Apple Watch، فيبدو أنهم بعد تثبيت تحديث WatchOS 6، أصبحوا يُعانون من إنخفاض عمر البطارية. ووفقا لأحد التعليقات على الشبكة الإجتماعية Reddit، فقد جاء فيه : ” لقد حصلت على عمر بطارية أسوأ مقارنة بـ Apple Watch Series 4، لدرجة أنني حصلت على Apple Watch Series 4 جديدة وسأعيد Apple Watch Series 5 الخاصة بي غدًا. لا أريد تعطيل خاصية Always On Display لأن ذلك يلغي بصدق الغرض من شرائها في المقام الأول “.

وكما رأيتم في التعليق أعلاه، فيبدو أن هذا الخلل يؤثر على جميع طرازات Apple Watch، بما في ذلك Apple Watch Series 5 الجديدة. يدعي بعض المستخدمين أنهم كانوا محظوظين في إطالة عمر البطارية عن طريق تعطيل أو تقليل عدد المهام التي يتم معالجتها، ولكن نشعر أن هذا ليس هو الحال لأنه يحد من إستخدام المستخدمين لـ Apple Watch.

نأمل أن تدرك آبل مشاكل البطارية التي تعاني منها Apple Watch وإصدار تحديث جديد من شأنه معالجة هذه المشاكل.