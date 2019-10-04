إنستاجرام تُطلق تطبيق Instagram Threads المستقبل للدردشة، وهو متوفر إبتداء من اليوم

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا العام، قررت إنستاجرام إلغاء تطبيق المحادثات المستقل Direct. في حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، كان Direct عبارة عن تطبيق مستقل مصمم للمستخدمين لإرسال الرسائل إلى بعضهم البعض من خلال منظومة إنستاجرام نفسها. ومع ذلك، بعد إيقاف التطبيق، سمعنا تقارير تفيد بأن إنستاجرام تعمل على تطبيق جديد للدردشة يُدعى Instagram Threads.

إذا كنت تشك في وجود هذا التطبيق بالفعل، فنحن نطلب منك أن تزيل تلك الشكوك الآن لأن إنستاجرام قررت الآن إزاحة الستار رسميًا عن تطبيق Instagram Threads. إذن ما الفرق بين Direct و Thread؟ الفرق الأساسي يكمن في الخصوصية. في حين كان تطبيق Direct يسمح لأي شخص بإرسال الرسائل إليك، فإن تطبيق Thread يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في من يتحدثون معهم.

ووفقا لشركة إنستاجرام، فقد صرحت بالقول : ” Threads هو تطبيق مستقل تم تصميمه مع مراعاة الخصوصية والسرعة والإتصالات الوثيقة. يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والرسائل والقصص والمزيد مع قائمة أصدقائك المقربين في إنستاجرام. أنت تتحكم في من يمكنه الوصول إليك في Threads، ويمكنك تخصيص التجربة حول الأشخاص الأكثر أهمية “.

سيتمكن المستخدمون أيضًا من إلتقاط الصور ومقاطع الفيديو ومشاركتها مع بعضهم البعض، وستكون هناك أيضًا ميزات مثل تحديثات الحالة. يتيح ذلك للمستخدمين تحديث حالتهم لإظهار ما يفعلونه، حتى تتمكن من معرفة حالة أصدقائك دون الحاجة إلى الدردشة معهم. بطريقة ما بعض هذه الميزات ليست جديدة تمامًا وكانت موجودة في تطبيقات الدردشة السابقة من قبل. على أي حال، إذا كنت مهتمًا بالتطبيق، فليكن في علمك أن إنستاجرام بدأت بإطلاق هذا التطبيق إبتداء من اليوم.