تسريبات: المواصفات الكاملة لهواتف Google Pixel 4

تستعد شركة جوجل في 15 أكتوبر للكشف عن أحدث تشكيلة من هواتفها الرائدة (Google Pixel 4)؛ و (Google Pixel 4 XL) المتوقع وصولها خلال أسبوعين، وبالرغم من اقتراب الموعد، إلى أن ذلك لم يمنع من ظهور تسريب جديد يعرض ورقة المواصفات الكاملة للهواتف.

وبحسب التسريبات، فإن سعة البطارية تلفت الانتباه على الفور، إذ يأتي هاتف (Google Pixel 4) ببطارية بسعة 2800 ميلي أمبير، في حين يأتي هاتف (Google Pixel 4 XL) ببطارية بسعة 3700 ميلي أمبير.

وتشكل هذه السعة خيبة أمل بالنظر إلى امتلاك هاتف العام الماضي (Google Pixel 3) لبطارية بسعة 2915 ميلي أمبير، في حين امتلك هاتف (Google Pixel 3a) ما يصل إلى 3000 ميلي أمبير من سعة البطارية.

كما أن سعة بطارية (Google Pixel 4 XL) مخيبة للآمال، إذ تتوافق مع سعة بطارية هاتف (Google Pixel 3a XL).

ويبدو أن جوجل أعادت تسمية (Pixel Visual Core) إلى (Pixel Neural Core)، ويؤكد الاسم الجديد على أن الشريحة تستخدم تقنيات الشبكات العصبونية لمعالجة الصور.

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ويبدو أن الهواتف لن تأتي مع كابل بمنفذ 3.5 ميليمتر ومنفذ USB-C، لكنها تتضمن كابل USB-C إلى USB-C بطول متر واحد، ومحول طاقة USB بقوة 18 وات، ومحول التبديل السريع (USB-A إلى USB-C).

وكالعادة، فإن الهواتف تفتقر إلى سماعات الأذن السلكية أو اللاسلكية في صندوق البيع بالتجزئة، لكن من المتوقع أن تطلق الشركة الجيل الثاني من سماعاتها (Pixel Buds 2) ضمن حدث الإعلان عن الهواتف.

مواصفات Google Pixel 4:

الشاشة: 5.7 إنشًا OLED بدقة +Full HD (حتى 90 هdرتز) – Ambient EQ.

البطارية: 2800 ميلي أمبير.

المعالج: Snapdragon 855 – Pixel Neural Core.

الذاكرة: 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

التخزين: 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت.

الكاميرات: 12 ميجابيكسل و 16 ميجابيكسل تليفوتوغرافي.

الصوت: مكبرات صوت ستيريو.

الأمن: شريحة Titan M.

الميزات: Face unlock و Motion Sense.

نظام التشغيل: أندرويد مع 3 سنوات من تحديثات الأمان ونظام التشغيل.

مواصفات Google Pixel 4 XL:

الشاشة: 6.3 إنشًا OLED بدقة +Quad HD (حتى 90 هdرتز) – Ambient EQ.

البطارية: 3700 ميلي أمبير.

المعالج: Snapdragon 855 – Pixel Neural Core.

الذاكرة: 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

التخزين: 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت.

الكاميرات: 12 ميجابيكسل و 16 ميجابيكسل تليفوتوغرافي.

الصوت: مكبرات صوت ستيريو.

الأمن: شريحة Titan M.

الميزات: Face unlock و Motion Sense.

نظام التشغيل: أندرويد مع 3 سنوات من تحديثات الأمان ونظام التشغيل.