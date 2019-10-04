شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل وإيفانكا ترامب يكشفان عن مبادرة للتدريب على العمل الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو أن شركة جوجل تسعى لإثبات أنها قادرة على توفير وظائف لمختلف الأشخاص، حيث تحث بعض الحلفاء غير المتوقعين على تحقيق ذلك، وكانت أحدث خطوة ضمن هذا الهدف، هو عقد كل من الرئيس التنفيذى للشركة "ساندر بيتشاي" وإيفانكا ترامب اجتماعا مشتركا، حيث أعلنت شركة جوجل أنها ستوقع على "تعهد للعاملين فى أمريكا"، وهو جهد من جانب البيت الأبيض لتوسيع تعليم العمل، وإطلاق مبادرة من شأنها توفير 250،000 فرصة تدريب على مدار خمس سنوات.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد وقعت شركة جوجل التعهد تقنيًا من خلال عضويتها فى جمعية الإنترنت، ولكن هذا هو أول التزام مباشر لها، وبشكل منفصل، أضافت جوجل أنها كانت تنقل برنامج شهادة دعم تقنية المعلومات إلى 100 كلية مجتمعية فى الولايات المتحدة، مما يسهل على الكليات منح ائتمانات لمالكى الشهادات، فيما تهدف هذه الخطوة، التى تأتى كجزء من استراتيجية Grow with Google، إلى مساعدة الناس إما فى وظائف دعم تقنية المعلومات الخاصة بدخول الأراضى أو التقدم فى حياتهم المهنية وتعليمهم.

ويُعد توقيت برنامج التدريب على العمل ومشاركة ترامب فى الإعلان ملحوظة عندما تواجه جوجل استفسارات مكافحة الاحتكار من المدعين العامين بالولايات المتحدة والكونجرس ووزارة العدل، فإنها لا تحاول بالضرورة استخدام وعد خلق فرص العمل لصد تلك التحقيقات - فهى تتصدى لقضايا تنافسية لن تتصدى لها وظائف إضافية، ومع ذلك، فمن المؤكد أنه لن يضر بقضية الشركة إذا كان بإمكانها إظهار أنها تساهم فى الاقتصاد بمباركة البيت الأبيض.