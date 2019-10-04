شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تصمم مركبة فضائية للجيل الجديد .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بوابة Spac.com الإلكترونية الأمريكية بأن الصين تعمل على تصميم مركبة فضائية مأهولة للجيل الجديد، تخصص للقيام برحلات فضائية بعيدة المدى إلى القمر والمريخ، بحسب موقع روسيا اليوم.

وقالت البوابة نقلا عن معلومات نشرتها أكاديمية التكنولوجيات الفضائية الصينية إن المركبة لم تطلق عليها بعد تسمية رسمية. لكن يخطط لأن تقوم عام 2020 بأول رحلة فضائية اختبارية غير مأهولة إلى مدار الأرض.

وتتضمن المركبة الجديدة قسمين أحدهما هو القسم المأهول وآخرهما هو قسم الطاقة. ويبلغ طول المركبة 9 أمتار. ووزنها عند الإطلاق 20 طنا، وبمقدورها أن تحمل إلى مدار الأرض 6 أفراد، كما نقلت البوابة الإلكترونية عن البروفسور في الكلية البحرية الأمريكية بولاية رود أيلاند، جون جونسن فريز، قوله إن قدرة بكين على تصميم مثل هذه المركبات الفضائية تدل على سعيها المتواصل إلى التحقيق التدريجي لبرنامج الرحلات الفضائية المأهولة.

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يذكر أن الصين تمتلك الآن مركبة Shenzhou المأهولة التي تتسع لـ3 أفراد تنقلهم إلى مدار الأرض فقط لأنها عاجزة عن حماية الطاقم من الأشعة الكونية التي تؤثر على البشر خارج مدار الأرض.

جدير بالذكر أن المسؤولين الفضائيين الصينيين كانوا قد أعلنوا في وقت سابق أن بلادهم سترسل مركبة فضائية مأهولة إلى القمر في ثلاثينات القرن الجاري.