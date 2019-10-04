كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لا داعي للاستعانة بأحد لالتقاط صورك.. هذا الروبوت قد يكون الحل

تطورت التكنولوجيا حتى باتت موجودة في حياتنا اليومية، فقد نسمع عن الروبوتات التي تساعدنا في المعاملات أو التنظيف، ولكن ماذا لو كان الروبوت مصورك الخاص؟

اخترع المستثمر الأسترالي، إنريكو بينزو، الروبوت المصور الأول في العالم والملقب بـ Selfiebot، الذي يصل طوله إلى 6 أقدام ويعتبر متعدد الوظائف، فمن الممكن أن يعمل في مجال التصوير والتقاط الفيديوهات وطباعة الصور في الآن ذاته.

ويتضمن الروبوت الذي اخترع في عام 2017، حلقة إضاءة متصلة بلوحة حاسوب متصلة بكاميرا على عجلات، كما أنه يملك خاصية تسمح له بالتحدث والتفاعل مع الأشخاص الذين يريدون أن يلتقط لهم الصور والفيديوهات، إذ بإمكان المستخدم أن يضغط على الشاشة لتشغيل خاصية التقاط الصور، بحسب موقع سي إن إن.

وقال بينزو، إن الروبوت الذي عمل عليه يعتبر حلاً لقلة الحركة في كشكات التصوير التقليدية، كما أنه سيجنب التفاعلات المحرجة بين المصور والضيوف في المناسبات العامة. Advertisements

أما فيما يتعلق بطريقة الحصول على الصور، فمن الممكن أن ترسل الصور للأشخاص عن طريق رسالة نصية أو إلكترونية أو أن تطبع في لحظة التقاطها، كما أن من الممكن تعزيز الروبوت حسب الطلب من خلال تركيب الصور المتحركة أو شعار العلامة التجارية المخصصة.

ومن الممكن استئجار Selfiebot اليوم في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وسنغافورة.