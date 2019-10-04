آبل ستقوم بإطلاق iPhone SE2 مع تصميم iPhone 8 والمعالج Apple A13

فاطمة أيت طالب - دبي - يتنبأ المحللون في بعض الأحيان ببعض الخطط التي تملكها شركة آبل لأجهزتها القادمة إلى جانب توقع مبيعات الشركة. وعلى ذكر ذلك، فقد ذكر المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo في تقريره الأحدث أن شركة آبل ستكشف النقاب عن الجيل التالي من iPhone SE في الربع الأول من العام 2020.

بالإضافة إلى الإطار الزمني للإطلاق، لدينا بعض المعلومات القوية حول الهاتف نفسه. يُعتقد أن الجيل المقبل من iPhone SE سيحصل على تصميم جديد مُستوحى من iPhone 8. وبمعنى آخر، من المتوقع أن يحصل خليفة iPhone SE على هيكل iPhone 8. وبصرف النظر عن التصميم، فمن المتوقع أن تكون مواصفات iPhone SE2 قوية، فهو سيحصل على الأرجح على المعالج Apple A13 وعلى 3GB من الذاكرة العشوائية.

هذا يعني أيضًا أنه من المرجح أن يضم مستشعر بصمات الأصابع Touch ID وشاشة بحجم 4.7 إنش. على الرغم من أنه لم يتم التنبؤ بالسعر، فمن المتوقع أن يكون في حدود 349$ – 399$. وتجدر الإشارة إلى أن المحلل Ming-Chi Kuo لمح إلى إمكانية إيقاف iPhone 8 بعد إطلاق الهاتف iPhone SE2.

يتوقع نفس المحلل أن تقوم شركة آبل ببيع ما لا يقل عن 30 إلى 40 مليون وحدة من الهاتف iPhone SE2. الآن، لا يسعنا سوى الإنتظار حتى الربع الأول من العام المقبل لمعرفة ما إذا كان المحلل Ming-Chi Kuo محقًا بشأن iPhone SE2 أم لا.