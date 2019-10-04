تسريبات جديدة تقترح قدوم الهاتف OnePlus 8 مع ثقب في الشاشة، ومع تقنية الشحن اللاسلكي

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهرت إشاعة جديدة حول هاتف ذكي مستقبلي من شركة OnePlus في أعقاب إطلاق الهاتف OnePlus 7T الذي أعلنت عنه الشركة الصينية مؤخرًا.

قام كل من OnLeaks و CaskKaro بإنشاء مجموعة من الصور الحاسوبية التي تستعرض لنا ما يُفترض أن يكون OnePlus 8. هذه الصور تستعرض لنا هاتف ذكي مع تصميم مشابه جدًا للهاتف OnePlus 7 Pro، ولكن هناك بعض الإختلافات التي لا يمكن رؤيتها إلا بعد إمعان النظر.

النقطة الأولى الملاحظة هي الكاميرا الأمامية التي تم نقلها الآن إلى الثقب الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة على عكس الهاتف OnePlus 7 Pro الذي يضم الكاميرا الأمامية في آلية تنبثق من الإطار العلوي للهاتف. وعلى ما يبدو، قررت شركة OnePlus القيام بهذا التغيير لتحرير المزيد من المساحة داخل الهاتف لتزويده ببطارية أكبر أو بتقنية الشحن اللاسلكي علمًا أن الشائعات تقترح قدوم OnePlus 8 مع هذه التقنية.

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التغيير البسيط الأخر الملاحظ هو تغيير تصميم شبكة مكبر الصوت. يُقال أن الهاتف OnePlus 8 الذي يظهر في هذه الصور يمتاز بأبعاد تبلغ 160.2 × 72.9 × 8.1 ملمتر علمًا أن الهاتف OnePlus 7 Pro جاء مع أبعاد تبلغ 162.6 × 75.9 × 8.8 ملمتر. ويُقال بأن شاشة الهاتف OnePlus 8 ستمتاز بحجم 6.5 إنش.

نحن نتساءل حول ما إذا كانت شركة OnePlus ستُعلن عن الهاتف OnePlus 8 Pro جنبًا إلى جنب مع الهاتف OnePlus 8، لأن هذا هو الهاتف الذي نتطلع إليه أكثر.