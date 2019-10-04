شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف ثغرة بـ"واتس آب" تسمح بسرقة الملفات والرسائل عبر صور الـGIF والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر باحث أمنى على ثغرة خطيرة بتطبيق واتس آب، تتيح للهاكرز سرقة الملفات أو الرسائل من هاتف المستخدم بمجرد إرسال وفتح صورة متحركة GIF.

وبحسب موقع awakened1712 الأمريكى، فتحدث المشكلة ضمن استوديو عرض الملفات المدمج فى تطبيق واتس آب، حيث يولد نسخة مصغرة من الصور والفيديوهات والصور المتحركة، وكنتيجة للشفرة البرمجية الخبيثة المدمجة في الصورة المتحركة يحدث انهيار للتطبيق، مما يؤدي لفتح ثغرة يمكن إساءة استخدامها لسرقة الملفات.

وقد علقت خدمة التراسل الفورى واتس آب على هذا الأمر، بأنه لم يتأثر أى مستخدم بهذه الثغرة وتم حلها عبر تحديث أمنى، فيما أشار التقرير إلى أن الثغرة تتواجد في هواتف أندرويد العاملة بنسخة أندرويد 8.1 و 9، أما فى الإصدارات الأقدم فإنها تؤدي إلى توقف وانهيار التطبيق عن العمل ولا تتيح سرقة أي بيانات، وقد تم إبلاغ تطبيق واتس اب بهذه الثغرة وأرسلت التحديث رقم 2.19.244 الذي قام بإصلاحها.