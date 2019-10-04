شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يطلق تطبيق الدردشة Threads.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت خدمة مشاركة الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن تطبيق جديد يعرف بـ Threads والذى تقوم وظيفته على إتاحة الفرصة للمستخدمين للتواصل والدردشة مع الأصدقاء المقربين فقط، وذلك بحسب ما نشره إنستجرام عبر مدونته الرسمية، فيما كانت عدد من التقارير قد أشارت إلى هذا التطبيق قبل شهرين، والآن تم الإعلان الرسمى عنه.

وفيما يتعلق بالتطبيق الجديد، فعند فتحه، تظهر مباشرة الكاميرا، والتى تتيح للمستخدمين التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو بدون إمكانية إضافة المؤثرات والفلاتر عليها، كذلك فهناك اختصارات لبعض الأصدقاء يمكن تخصيصها للتواصل بشكل أسرع مع ثلاثة من أقرب الأصدقاء المقربين إلى المستخدم.

Advertisements

وبمجرد التقاط صورة والضغط على اختصار أحد الأصدقاء فإنها سترسل إليه مباشرة، إذ يركز التطبيق على سرعة التواصل عبر إزالة الخطوات غير الضرورية، أما القسم الثانى فى التطبيق وهو صندوق المحادثات والرسائل والذى يشابه قسم الرسائل الخاصة فى انستجرام، لكنه يقتصر فى هذا التطبيق على الأصدقاء المقربين فقط.





فى حين أن القسم الثالث وهو قسم "الحالة" حيث يوفر التطبيق خاصية Status والحالة التلقائية Auto Status والتى تتيح للمستخدمين التعبير عن أنفسهم بالرموز التعبيرية سواء أدخلها يدوياً، أو من خلال موقعه أو ما يقوم به، ليختار التطبيق رمزاً معبراً عم يفعله المستخدم.

فيما يبدو أن تطبيق Threads هو أحدث محاولات شركة فيس بوك للقضاء على سناب شات، لكنه فى نفس الوقت لا يزال يستهدف مستوى ضيق عبر التواصل مع المقربين فقط، وقد تكون هذه البداية لتشمل لاحقاً كل الأصدقاء فى إنستجرام، وربما تدريجياً تفصل قسم الرسائل الخاصة لتحصره عبر هذا التطبيق كما فعلت مع ماسنجر.