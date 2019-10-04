ابتكار سترة ذكية ترد على المكالمات الهاتفية

أعلنت شركة غوغل الأميركية عن ابتكار سترة ذكية مصنوعة من قماشة الجينز يمكنها أن ترد على المكالمات الهاتفية والتحكم بالموسيقى والتقاط صور السيلفي. وفي التفاصيل، طورت غوغل سترة جينز ذكية بالتعاون مع شركة Levi’s لصناعة ملابس الجينز. وأطلقت غوغل على السترة المميزة اسم Jacquard والتي يبلغ ثمنها 198 دولاراً أميركيًا وستصبح متوفرة هذا الخريف.



وتدعم السترة الذكية تقنية Bluetooth التي يتم تثبيتها في الكفة اليسرى للسترة كما تعمل بمثابة لوحة لمس للتحكم في الموسيقى. وتدعم السترة الذكية تقنية Bluetooth التي يتم تثبيتها في الكفة اليسرى للسترة كما تعمل بمثابة لوحة لمس للتحكم في الموسيقى.

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