شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة "إتش بى" الأمريكية تعتزم تسريح آلاف الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت المجموعة الأمريكية لإنتاج الحواسيب والطابعات "هيوليت باكارد" (إتش بي)، عن خطة واسعة للإصلاح، ستؤدى إلى إلغاء آلاف الوظائف، قد يصل إلى 9 آلاف وظيفة، لتصبح شركة أقرب إلى القطاع الرقمى وموجهة للخدمات.



وقالت شركة إتش بي، فى بيان، أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة - "إن الوظائف البالغ عددها بين 7 آلاف و9 آلاف فى جميع أنحاء العالم، ستلغى على مدى 3 أعوام، فى إجراء يشمل تسريح موظفين، وتقاعد طوعى لآخرين".

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ويفترض أن تسمح خطة إعادة هيكلة المجموعة، التى قدمها رئيس مجلس إدارتها الجديد إنريكى لوريس قبل أن يتولى مهامه فى الأول من نوفمبر، لـ"إتش بي"، بالتكيف مع العادات الاستهلاكية الجديدة لزبائنها، وخصوصا فى مجال عبوات الحبر التى كانت تدر أموالا طائلة على المجموعة فى الماضي.



وتقدر كلفة هذه الخطة بنحو مليار دولار، وتنوى المجموعة التركيز بشكل أكبر على الخدمات، وتعرض مثلا بيع طابعات بأسعار منخفضة -كما تفعل أساسا- لكن مقابل التزام المشترى التزود بعبوات الحبر من "إتش بي".