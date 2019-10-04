شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ظهور وجه رائد أبولو يبتسم داخل خوذة الفضاء على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى سابقة من نوعها، تمكنت التكنولوجيا من إظهار صورة جديدة لرائد فضاء أبولو على سطح القمر، بينما يظهر وجهه داخل خوذة بدلة الفضاء خلف الزجاج الموجود بالبدلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه بعد مرور 50 عامًا على هبوط القمر، استخدم مصور هاوي تقنية لتحسين الصورة لاستعادة الصورة ابتسامة بز ألدرين رائد أبولو.



صورة رائد الفضاء الجديدة

وأبرز المصور أندى سوندريز الصورة من خلال تعميق ظلال الصورة، ووضع العديد من البيكسل الإضافى لجودة الصورة، للكشف ببطء عن وجه أسفل زجاج الخوذة الضبابي.

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وكشفت لأول مرة لقطة واضحة للرائد وهو يبتسم وهو يلف رأسه ليواجه الكاميرا، حيث كان يحجب شكله الزجاج العاكس للبدلة.

وكان قد التقط الصورة زميله رائد الفضاء نيل أرمسترونج بعد لحظات فقط من وضع ألدرين للعلم الأمريكي في سطح القمر في يوليو 1969.



صورة رائد الفضاء قديمة

وأصدر آندي الصورة للاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين للهبوط في أبولو 11، حيث قال: "المثير للاهتمام هو أنها واحدة من أكثر الصور الرمزية في كل العصور، وقد احتفظت بهذه التفاصيل التي تمكنت من الكشف عنها"، مضيفا "أقوم بتغيير التباين وتعديل الإبرازات على عدد لا يحصى من الطبقات لتعديل الصور".