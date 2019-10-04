تكنولوجيا: قدموا شركتكم في أكبر تجمّع للشركات الناشئة في المملكة!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - للدخول إلى أسواق جديدة، والاجتماع بقادة القطاع واكتساب إمكانية الظهور، لا منصة أفضل من التجمّع الأكبر للشركات الناشئة في المملكة! يتوقع أن يكون ملتقى عرب نت الرياض هذه السنة أكبر حدث تكنولوجي في المملكة وأن يجمع أكثر من 2000 مدير شركة ومسؤول حكومي رفيع المستوى و4000 رائد أعمال وشاب وطالب تحت سقفٍ واحد.

لديكم شركة ناشئة وترغبون في اكتساب إمكانية ظهور أكبر والدخول إلى أسواق جديدة والتميّز عن المنافسين وعرض منتجاتكم و/أو خدماتكم الجديدة؟

يقدّم ملتقى عرب نت الرياض هذا العام مساحة عرض لتقديم شركتكم الناشئة والتواصل مع أهم خبراء المجال ومع أكثر من 100 مستثمر من المنطقة/دول مجلس التعاون الخليجي في نشاط عرض الشركات الناشئة.

عرض الشركات الناشئة هو أكبر تجمّع للمشاريع الرقمية الشابة والصاعدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يتوقع أن يجمع هذا النشاط 300 شركة ناشئة كونها منصة أساسية تساعد في توسيع نطاق عمل شركاتهم وشراكاتهم.

قد تتساءلون: كيف تخدم المشاركة مصلحة شركتي؟

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في الواقع، تأمين مساحة عرض خلال الملتقى لتقديم شركتكم الناشئة لعدد كبير من المستثمرين وقادة القطاع والمشاركين من مختلف المناطق والقطاعات، قد ترغبون في بناء علاقات جديدة معهم أو قد تُعرض عليكم فرصة الدخول إلى سوق جديد.

إمكانيات التشبيك التي تنتظركم في الملتقى كثيرة، وفرصة عقد اجتماعات فردية مغلقة مع مستثمرين وقادة القطاع في صالة المستثمرين متاحة.

لن تتاح لكم فرصة تقديم شركتكم الناشئة على المستثمرين وقادة القطاع وحسب، بل أيضًا على عدد هائل من الشركات الأخرى والناشرين والوكالات الإعلامية والمصارف وشركات تشغيل الاتصالات الحاضرة في الملتقى وهذا ما سيعود بالفائدة على شركتكم الناشئة على مستويات عدّة، منها التسويق والتكنولوجيا والمنافع المالية.

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