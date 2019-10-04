تسريب يكشف عن تصميم ومواصفات موعد إطلاق iPhone SE 2

قال صاحب التسريبات الشهير فيما يتعلق بشركة آبل (مينج-تشي كو): إن شركة آبل تعتزم إطلاق الجيل القادم من هاتف (آيفون إس إي 2) iPhone SE 2 خلال الربع الأول من 2020.

وقال كو: إن الهاتف الجديد سيكون أيسر سعرًا مقارنة بهواتف آيفون الأخرى، وسوف يأتي بمواصفات داخلية محسنة، بما في ذلك: معالج (أي13) A13 الجديد، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، ولكن التصميم سيكون شبيهًا بهاتف (آيفون 8).

وأضاف كو أن معظم المواصفات الخاصة بهاتف (آيفون إس إي) القادم سوف تكون مماثلة لمواصفات هاتف (آيفون 8)، وهو يتوقع أن تبيع آبل ما بين 30 إلى 40 مليون وحدة من الهاتف خلال عام 2020.

ويتماشى موعد الإعلان عن هاتف (آيفون إس إي) الذي يتوقعه كو مع ما نشرته سابقًا صحيفة (نيكي) Nikkei، الذي توقعت أن تطلق آبل خلال ربيع 2020 هاتف آيفون أرخص سعرًا، وشبيهًا بهاتف (آيفون 8). ويُتوقع أن يقدم الهاتف شاشة من نوع LCD بقياس 4.7 بوصات، مع زر فعلي.

ولم يتطرق كو في تقريره إلى السعر المقرر للهاتف الجديد، ولكن يُشار إلى أن (آيفون إس إي) الحالي الذي يبلغ مقاس شاشته 4 بوصات – وكانت آبل قد أوقفت بيعه – كان يُباع بسعر 349 دولارًا أمريكيًا مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت.

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أما عن التشكيلة الحالية من هواتف آيفون، فهي تشمل: هواتف (آيفون 11) الجديدة، وهاتف (آيفون 10آر)، وهاتف (آيفون 8)، و(آيفون 8 بلس). ويتوفر هاتف (آيفون 8) بشاشة مقاسها 4.7 بوصات بسعر 449 دولارًا أمريكيًا مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

من المفترض أنه عندما يتم إطلاق هاتف (آيفون إس إي) الجديد، فإن آبل سوف تتوقف عن بيع هاتف (آيفون 8) الحالي. وبالنظر إلى أسعار الهاتف الحالية، فيُتوقع أن تطرح آبل الهاتف الجديد بسعر يتراوح بين 349 و 399 دولارًا أمريكيًا لذاكرة 32 جيجابايت.

يشير كو إلى أن السوق المستهدف الرئيسي لجهاز (آيفون إس إي) الجديد سيكون مالكي (آيفون 6). ويستهدف هاتف (آيفون 8) المستخدمين الذي لا يسعون إلى الحصول على أحدث مواصفات آيفون، مثل كاميرا (فيس آي دي) Face ID، أو الكاميرات الخلفية المتعددة، ولكنهم في الوقت ذاته يبحثون عن هاتف يوفر لهم تجربة سريعة وقادرة على الاستفادة من أحدث مزايا نظام (آي أو إس).

والجدير بالذكر أن هاتفي (آيفون 6)، و(آيفون 6 بلس) غير مؤهلين للترقية إلى نظام (آي أو إس 13) الجديد، لذا يتوقع كو أنه قد يكون هناك “طلب استبدال عاجل” للمستخدمين الذين يرغبون في الترقية للحصول على أحدث ميزات (آي أو إس 13)، بما في ذلك: خدمة بث الألعاب (آبل آركيد).