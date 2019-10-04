شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من أبل لهواتف أيفون مع تحديث iOS 13 الجديد .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أعقاب تحديث iOS 13 الجديد، أضافت أبل ميزة جديدة تتمثل فى الضغط لفترة طويلة على بعض الأيقونات لفتحها أو حذفها، فمثلاً يمكن التحكم فى البلوتوث والواى فاى عن طريق هذه التقنية.

وبحسب موقع Gadgetsnow الهندى، يعمل إجراء الضغط المطول الجديد على تبسيط العديد من العمليات الشائعة مثل الاتصال بشبكة واى فاى والبلوتوث مباشرة من مركز التحكم، ولكن يجب على مستخدمى الايفون تنزيل وتثبيت تحديث iOS 13 الجديد مع اتباع هذه الخطوات.

خطوات الاتصال بشبكة الواى فاى :

- يفتح المستخدم مركز التحكم الخاص بالجهاز.

- الضغط لفترة طويلة على الاتصالات حتى تصبح جميع مفاتيح الاتصال مرئية .

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- الضغط مع الاستمرار على أيقونة Wi-Fi وسيبدأ عرض قائمة بجميع اتصالات Wi-Fi المتوفرة.

- الضغط على اتصال Wi-Fi الذى تريده وإدخال كلمة المرور للاتصال.

تشبه الخطوة الأولى والثانية خطوات الاتصال بشبكة البلوتوث ولكن مع الضغط فوق أيقونة البلوتوث لإظهار جميع الأجهزة القريبة ثم الضغط على الجهاز المراد للاتصال.