شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن ميزة جديدة لحماية خصوصيتك.. تفتكر إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون لدى العديد من المستخدمين أكثر من 10 حسابات على الانترنت، ومع ذلك يستخدمون نفس كلمة السر، فوفقاً لاستطلاع صدر عن جوحل، فإن 75% من الأمريكين يشعرون بالإحباط من اضطرارهم حفظ كلمات المرور الخاصة بهم.

وبحسب ما ذكره موقع TechXplore الأمريكي، لحل هذه المشكلة قررت جوجل إطلاق ميزة جديدة تسمى "فحص كلمة المرور" إلى متصفحها كروم، والتى يمكن أن تحذر المستخدمين إذا كانت كلمة السر الخاصة بهم متوقعة وسهل الوصول إليها أو مستخدمة بالكثير من الحسابات الأخرى، كما تتيح الميزة أيضاً معرفة اكتشاف جوجل كلمات السر التى تم اختراقها من خلال جهة خارجية.

وأوضح استطلاع لجوجل أن 27% حاولوا تخمين كلمة سر شخص آخر، و 17% منهم قاموا بالتخمين الصحيح، وذلك بسبب أن 24% من الأمريكين يستخدمون كلمات مرور سهلة وبسيطة مثل abc123 أو Password أو 123456 أو أعياد ميلادهم، أو اسم اى حيوان أليف وهكذا.

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الجدير بالذكر أضافت حوجل أيضاً أدوات خصوصية جديدة ليوتيوب وخرائط جوجل ومساعدها الشخصى، وتأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى كانت فيه ممارسات جوجل للخصوصية تخضع لتدقيق المشرعين إلى جانب عمالقة التكنولوجيا الآخرين أمازون وفيسبوك، إذ تخطط جوجل لدمج تقنية فحص كلمة المرور الخاصة بها فى جوجل كروم فى وقت لاحق من العام.