كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “baobab.Brolly” مظلة ذكية عالية الجودة مع تقنية التعقب

متابعة-سنيار: تتطلع شركة Clef Innovation، وهي شركة ناشئة جديدة، إلى تقديم بديل للمظلات التقليدية الفاخرة الموجودة حاليا في السوق، من خلال تقديم مظلة ذكية عالية الجودة مصنوعة يدويا من مواد فاخرة، ومجهزة بتقنية التتبع.

تم تصميم baobab.Brolly يدويا بواسطة “الحرفيين المظليين”، ويتم تنفيذ عملية التصنيع الكاملة على bbb.B مع تخصيص كل مظلة 2.0 برقمها التسلسلي الفريد.

يقول Clef Innovation: “لقد جعلنا مهمتنا هي تقديم المظلة الأخيرة التي ستحتاج إليها”.

وقد قام فريق التطوير قد زود Umbrella 2.0 أيضا بتكنولوجيا التتبع المدمجة في مقبضها.

للمساعدة في تتبع bbb.B، تأتي المظلة مع تطبيق رفيق الهاتف الذكي الخاص بها، يدعم كل من نظام التشغيل iOS و Android.

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بمجرد تثبيت تطبيق التتبع، يتم توصيله بـ bbb الذكي الخاص بك. Umbrella 2.0 باستخدام اتصال Bluetooth وسيقوم بإعلامك إذا ابتعدت أكثر من 15 خطوة عن مظلتك، مع تنبيهك إلى عدم نسيان التقاطها أثناء مغادرة مطعم أو طائرة أو مقهى.

تم تصميم المظلات باستخدام إطارات من النيكل الصلب وإقرانها بنسيج عالي الكثافة لضمان استعدادك لأسوأ الظروف الجوية، ويتم تشغيل تقنية Bluetooth المدمجة في المقبض بواسطة بطارية DCR 123 التي تدوم أكثر من ثلاث سنوات أو 1905 يوما لشحن واحد، ويتم استبدال البطارية بسهولة عن طريق فك الجزء السفلي من المظلة ببساطة حيث يمكن إخراج البطارية القديمة واستبدالها ببطارية جديدة مشحونة بالكامل تكفي ثلاث سنوات أخرى من الاستخدام.

يتوفر bbb.B في مجموعة من الألوان بما في ذلك الأسود والأخضر والرمادي والمشمشي، وعندما لا تكون قيد الاستخدام، يتم لفها بإحكام لتوفير وسيلة سهلة الحمل، مع حلقة يد وشارة هوية في نهاية المقبض.

أطلقت baobab.Brolly أو bbb.B Umbrella 2.0 ، كما هو معروف، هذا الشهر عبر Kickstarter لتقدم للداعمين فرصة لامتلاك مظلة ذات جودة عالية تم إنشاؤها باستخدام أجود أنواع الأقمشة وتقنيات العزل المائي التي تقدم بديلاً صديقا للبيئة، وتبدأ التعهدات من 99 دولارا.