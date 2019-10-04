كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “YouTube” يسمح بحذف سجل البحث والمشاهدة تلقائيا

متابعة-سنيار: أصبحت تجربة التصفح على YouTube أكثر خصوصية.

فقد أعلنت Google أنها تعمل على طرح ميزة الحذف التلقائي لـ YouTube.

سيسمح ذلك للمستخدمين بالاحتفاظ بسجل بحثهم ومشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بهم على النظام الأساسي لفترة محددة مسبقا قبل مسح البيانات تلقائيا.

تتيح خيارات YouTube للمستخدمين تعيين حساباتهم للاحتفاظ ببيانات السجل لمدة 3 أشهر أو 18 شهرا أو حتى يختاروا حذفها يدويا.

يتمتع المستخدمون بالقدرة على إيقاف تشغيل بيانات السجل تماما، لكن بعض المستخدمين يرغبون في تخزين هذه المعلومات مؤقتا حتى يتمكنوا من زيارة مقاطع الفيديو وعمليات البحث التي تمت مشاهدتها مؤخرا بسهولة.

أطلقت Google ميزة حذف تلقائي مماثلة لسجل المواقع المرتبطة بحساب المستخدمين على Google في مايو.

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وجاء التحديث مع مجموعة كبيرة من إعلانات الميزات الجديدة الموجهة نحو الخصوصية عبر مجموعة Google من الأنظمة الأساسية والمنتجات يوم الأربعاء.

وسيتم طرح وضع التصفح المتخفي الذي طال انتظاره على خرائط Google لنظام التشغيل Android أيضا هذا الشهر.