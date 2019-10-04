كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن رمز جديد في الإصدار “بيتا iOS 13.2” يشير إلى AirPods جديدة ستعمل بتقنية إلغاء الضوضاء

متابعة-سنيار: بعد أسبوع من إعلان شركة Microsoft عن منافس “AirPods” باهظ التكلفة دون تقليل الضوضاء، أشار تطور جديد إلى حصول سماعات الأذن الشهيرة من Apple على هذه الميزة.

يبدو رمز القائمة باللونين الرمادي والأبيض في أحدث إصدار من iOS 13.2 يشبه إلى حد كبير “AirPods”، ولكن مع أكواب أذن تقليدية أكثر، مثل سماعات الأذن السلكية الأخرى، وفقاً لـ”9to5Mac”.

شركة آبل ستعلن قريبا عن “AirPods” جديدة مع هذه الأكواب لتناسب الأذنين وتقنية الحد من الضوضاء، وهو أمر غير موجود في النطاق الحالي لـ “AirPods”.

وهذه واحدة من عدد قليل من مزايا سماعات الرأس الحديثة التي لم تجد Apple طريقة لتناسب براعمها اللاسلكية الرائدة حتى الآن.

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وليست هذه هي المرة الأولى التي سمعنا فيها عن احتمال إضافة Apple تقنية إلغاء الضوضاء إلى “AirPods”، حيث انتشرت الشائعات حول هذا الموضوع لفترة من الوقت.

أصدرت شركة Sony مؤخرا سماعات أذن لاسلكية مانعة للضوضاء جعلت “AirPods” تبدو غير دقيقة.