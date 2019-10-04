شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يكتشفون أسرع كوكب غازى.. يتحرك بسرعة 24 ميلا فى الثانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف العلماء أسرع كوكب غازى على الإطلاق يدور بالقرب من نجمه، والذى أطلق عليه العلماء NGTS-10b.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن فريق من علماء الكواكب بقيادة جيمس ماكورماك من جامعة وارويك، أكد أن عملاق الغاز الذي تبلغ سرعته 24 ميلًا في الثانية لديه أسرع وقت في المدار لأي كوكب غازى ساخن تم اكتشافه.
ولكن حتى الآن تم اكتشاف 337 كوكبًا ساخنًا، مما دفع علماء الفلك إلى الاعتقاد بأنهم يتشكلون بعيدًا عن نجمهم المضيف قبل أن يدورون نحوه في دوامة، ويتوقع العلماء أنه خلال 38 مليون عام، سوف يصل NGTS-10b إلى الحد الخاص بـ Roche، وهي النقطة التي يقترب فيها الكوكب من نجمه بحيث يتحلل تحت الضغط.
الجدير بالذكر أن الاكتشاف جاء بعد العثور على كوكب آخر يشبه كوكب المشترى على بعد 31 سنة ضوئية من الأرض.
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