أصبحت الخصوصية عبر الإنترنت أمرًا في غاية الأهمية، ونتيجة لذلك؛ تضيف الكثير من الخدمات ميزات جديدة لحماية خصوصية المستخدمين. إذا كنت من مستخدمي (يوتيوب) YouTube، فمن المحتمل أن يكون أحد مخاوفك هو سجل المشاهدة، حيث يمكن للمسوقين والأطراف الثالثة معرفة الكثير عن سلوكك على الإنترنت من خلاله.

أحد أبرز الطرق لمنع هذا النوع من التطفل هي: حذف هذا السجل باستمرار، فيما سبق كان بإمكانك حذف سجل المشاهدة الخاص بك يدويًا، ولكن جوجل جعلت الأمر أسهل، حيث أصبح بإمكانك ضبط حسابك على يوتيوب لحذف سجل المشاهدة تلقائيًا، حتى لا تكون مضطرًا إلى تذكير نفسك بأداء هذه المهمة بانتظام.

تجدر الإشارة إلى أن سجل المشاهدة الخاص بك يشمل أيضًا الفيديوهات التي شاهدتها في مشغِّل يوتيوب على المواقع الإلكترونية الأخرى أثناء تسجيل الدخول في المتصفح.

إليك كيفية تفعيل ميزة حذف سجل المشاهدة تلقائيًا في يوتيوب:

انتقل إلى عناصر التحكم في النشاط الخاصة بسجل يوتيوب، عن طريق هذا الرابط مباشرة myactivity.google.com، أو يمكنك البدء من صفحة حساب جوجل الرئيسية.

اضغط على علامة تبويب (البيانات والتخصيص) Data & personalization.

مرر إلى الأسفل حتى تصل قسم (التحكم في النشاط) Activity controls، ثم اضغط على خيار (إدارة النشاط) Manage activity.

تحت (سجل يوتيوب) YouTube History؛ ستجد مربعين المربع الأيمن يساعدك على تحديد ما إذا كان سيتم حذف سجل المشاهدة والبحث في يوتيوب ومتى سيتم ذلك.

في أسفل المربع الأيمن ستجد خيار (الحذف تلقائيًا) اضغط عليه.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

يمكنك اختيار حذف سجل المشاهدة في يوتيوب بعد ثلاثة أشهر، أو 18 شهرًا، انقر على الخيار الذي تفضله.

اضغط على خيار (التالي) Next؛ لتأكيد اختيارك، ستخبرك جوجل في هذه المرحلة إذا كان لديك أي شيء سيتم حذفه على الفور (لأنه عمره يزيد عن ثلاثة أو 18 شهرًا).

يمكنك أيضًا تبسيط الأمر أكثر عن طريق إيقاف عدم حفظ سجل المشاهدة الخاص بك على الإطلاق، إليك الخطوات:

اتبع الخطوات السابقة حتى تصل إلى (سجل يوتيوب) YouTube History؛ ستجد مربعين؛ انظر إلى المربع الأيسر حيث سيخبرك إذا كان سجل المشاهدة الخاص بك قيد التشغيل أم لا.

لإيقافه اضغط على خيار (تغيير الإعداد) الموجود أسفل المربع.