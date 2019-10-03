إنستاجرام تعلن رسميًا عن تطبيق التراسل مع الأصدقاء المقربين Threads

أعلنت خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام اليوم الخميس عن إطلاق (ثردز) Threads، وهو تطبيق جديد للتراسل يركز على الكاميرا، ويهدف إلى مساعدة المستخدم على التواصل مع الأصدقاء المقربين.

وقالت إنستاجرام – المملوكة لشركة فيسبوك – في منشور على مدونتها: “على مدار السنوات القليلة الماضية، قدمنا العديد من الطرائق الجديدة للمشاركة البصرية على إنستاجرام، وللتواصل مع الناس المهمين – من مشاركة اللحظات اليومية على (القصص) إلى الرسائل البصرية على (دايركت)”. وأضافت: “ولكن للدائرة الصغيرة من الأصدقاء، رأينا أن هناك حاجة إلى المزيد من التواصل خلال اليوم، على نحو يمكنك من إيصال ما تفعله، وما تشعر به عن طريق الصور ومقاطع الفيديو”.

ولهذه الغاية، يأتي تطبيق (ثردز) ليكون طريقة جديدة للتراسل مع الأصدقاء المقربين في مساحة مخصصة وخاصة. وأوضحت الشركة أن (ثردز) تطبيق مستقل صُمم مع أخذ الخصوصية، والسرعة، والاتصالات المقربة في الحسبان. ويمكن للمستخدم – من خلاله – مشاركة الصور، ومقاطع الفيديو، والرسائل، والقصص، وأكثر من ذلك مع قائمة الأصدقاء المقربين على إنستاجرام.

وقالت إنستاجرام: إنه يمكن للمستخدم التحكم بمن يمكنه الوصول إليه على (ثردز)، كما يمكنه تخصيص التجربة لتركز على الأشخاص المهمين. وأضافت أن التطبيق يتيح للمستخدم التراسل مع قائمة الأصدقاء المقربين، وسوف يحصل على صندوق وارد، وإشعارات مخصصة.

Advertisements

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وعلى غرار تطبيق سناب شات – الذي دأبت إنستاجرام ومن ورائها فيسبوك على استنساخ أبرز مزاياه – فإن تطبيق (ثردز) يفتح مباشرة على الكاميرا، وذلك بغية تسريع مشاركة الصور، ومقاطع الفيديو عن طريق التطبيق، كما أنه يوفر للمستخدم إمكانية إضافة اختصارات، وذلك على نحو يسمح بمشاركة اللحظة بمجرد نقرتين على الشاشة.

وقالت إنستاجرام: إن تطبيق (ثردز) يوفر ميزة جديدة باسم (الحالة) Status حيث يمكن للمستخدمين رؤية ما يفعله الأصدقاء المقربون، وذلك عن طريق اختيار أيقونة، بما في ذلك: الدراسة، والقيادة.

هذا؛ وسوف يبدأ إطلاق تطبيق (ثردز) الجديد اعتبارًا من اليوم في جميع أنحاء العالم، وهو متوفر على نظامي أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي، ونظام (آي أو إس) من خلال من متجر آب ستور.