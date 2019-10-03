شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التفاصيل الكاملة لرحلة هزاع المنصورى خلال 8 أيام فى الفضاء (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنًا مع عودة الإمارتى هزاع على المنصورى أول رائد فضاء إماراتى إلى الأرض اليوم الخميس بعد رحلة فضائية تاريخية لوكالة الفضاء الإماراتية، نرصد تفاصيل هذه الرحلة التى استمرت لثمانى أيام أجرى فيها الرائد عدة تجارب وشارك جزء من ثقافته مع الفريق بالمحطة الفضائية.

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، انطلق المنصوري إلى المحطة الفضائية يوم 25 سبتمبر مع رائدة فضاء ناسا جيسيكا مائير والرائد الروسي أوليج سكريبوشكا، اللذان كانا فى بداية مهمتهما التي تستغرق ستة أشهر.

على الرغم من أن إقامة المنصوري في الفضاء قصيرة نسبيًا، إلا أن الرحلة كانت تاريخية، فهو أول زائر لمحطة الفضاء الدولية (ISS) من الأشخاص التي تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يجعلها الأمة الأربعين في العالم التي ترسل شخصًا إلى الفضاء.

وارتدى المنصورى ملابسه الأماراتية فى المحطة حيث نشر تويتة كتب فيها "يسرني أن أتاح لى الفرصة لمشاركة جزء من ثقافتنا الإماراتية مع الطاقم على متن محطة الفضاء الدولية" والتى شاركها في يوم الثلاثاء السابق إلى جانب صورة مع أعضاء الطاقم الثمانية الآخرين الموجودين حاليًا على متن المختبر المداري.

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وأجرى المنصوري تجارب عدة على السوائل وغيرها من التجارب كجزء من مهمته، حيث نشرت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية فيديو للمنصوري مع روبوت ياباني يدعى Int-Ball.





وكان الفيديو عبارة عن مشروع تعليمي تم نقله إلى الأرض ليتمكن طلاب الإمارات من مشاهدته وللتعرف على ذكائهم في محور الروبوتات وأيضًا طرح الأسئلة الخاصة بهم حول تجربة المنصوري في الفضاء.

قدم المنصوري العرض التقديمي من الوحدة المعملية اليابانية لمحطة الفضاء الدولية المسماة Kibo ، ومعناها "الأمل" باللغة اليابانية.

وكانت هذه الرحلة بها الكثير من الأعضاء على محطة الفضاء، فبالإضافة إلى المنصوري ومائير ولاهاي سكريبوشكا وأوفشينين، تضم المحطة رواد فضاء ناسا كريستينا كوخ ودرو مورجان، ورائد فضاء الوكالة الأروبية لوكا بارميتانو ورائد فضاء الوكالة الروسية ألكسندر سكفورتسوف.

وجدير بالذكر أنه قد نظمت وكالة الفضاء الإماراتية رحلة المنصوري في إطار شراكة مع وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس.