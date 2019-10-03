شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون تطبيقا جديدا يكشف عن أمراض العين من الصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون تطبيق جديد مخصص لنظامى التشغيل Android و iOS للبحث عن العلامات المبكرة لانعكاسات العين البيضاء بالصور، والتى تشير إلى ورم الخلايا الشبكية المحتمل، وإعتام عدسة العين وغيرها من الحالات.

وفقاً لموقع "انجادجيت" الأمريكى، ‎ اختبر العلماء التطبيق بحوالى 53000 صورة لأربعين طفلاً نصفهم مصاب بأمراض فى العين، ومن بين هؤلاء رصد نظام الذكاء الاصطناعى 16 حالة قبل تشخيص الأطباء.

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ويعد هذا‎ التطبيق مفيدا للكشف عن مشاكل العين عند الأطفال بغض النظر عن العمر، كما أنه مناسب للأطفال الذين لا يستطيعون دائمًا القول بأن لديهم مشاكل فى الرؤية، لذا يمكن استخدامه من قبل الآباء للتأكد من عدم معاناة أطفالهم من مشاكل بالعين باستخدام الصور.