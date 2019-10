مواصفات و مميزات جهاز مايكروسوفت Microsoft Surface Pro X الجديد

جهاز Microsoft Surface Pro X هو جهاز كمبيوتر لوحي جديد من شركة مايكروسوفت. جهاز لوحي بنظام ويندوز Windows. بنفس نظام اجهزة Surface Pro تأتي مايكروسوفت هذا العام لتقدم لنا هذه النسخة بمواصفات قوية و مزايا عديدة. في هذا الموضوع سنتحدث عن الجهاز و كيف لمواصفاته و مميزاته ان تكون جيدة لمنافسة و تخطي جهاز IPad Pro من Apple. و ايهما سيقدم تجربة جهاز لوحي قريب للكمبيوتر اكثر. بغض النظر عن نظام التشغيل الخاص بكل منهما. لذلك تابع الموضوع

مواصفات Microsoft Surface Pro X

نظام التشغيل نظام Windows 10 الشاشة بحجم 13 بوصة و بنسبة ابعاد 3:2 و دقة 1880×1920 المعالج معالج Microsoft SQ1 Adreno 685 ذاكرة الوصول العشوائي بحجم 8GB او 16GB ذاكرة التخزين الداخلي بأحجام 128GB او 256GB او 512GB قابل للتغيير الكاميرا الخلفية بحساس دقته 11MP يدعم تصوير فيديو بدقة 1080p الكاميرا الأمامية بحساس دقته 5MP يدعم تصوير فيديو بدقة 1080p الحماية الكاميرا تدعم Microsoft Hello الإتصال تقنيات Wi-Fi 5 Qualcomm Snapdragon X24 Bluetooth 5.0 المداخل مدخلي USB 3.2 الجيل الثاني من نوع Type C مدخل شريحة Nano SIM مدخل Surface Connect مدخل توصيل لوحة مفاتيح Surface Keyboard البطارية تصمد حتى 13 ساعة من الإستخدام التقليدي الأبعاد 287×208×7.3 مللي متر الوزن 774 جرام اللون الأسود

مميزات Microsoft Surface Pro X

معالج بتقنيات ARM

هذا اول جهاز من مايكروسوفت يحمل معالجاً بتقنية ARM منذ جهاز Surface 2 في عام 2013. لكن هذه المرة لا تقدم مايكروسوفت هذا الجهاز على انه جهاز رخيص السعر. بل هو جهاز بسعر مرتفع في الحقيقة. استعمال معالج Microsoft SQ1 يأتي نتيجة تعاون بين مايكروسوفت و شركة ARM. الذي لم يقتصر ذلك التعاون على تصنيع هذا المعالج فقط بل على انشاء نسخة ويندوز 10 متوافقة بشكل كامل مع المعالج. هذا المعالج يعد ان يقدم توازناً بين عمر البطارية و الأداء المختلف كما تعد مايكروسوفت بذلك

تجربة اقرب الى لابتوب

هذا ما تريده مايكروسوفت. ان يكون جهازها اللوحي قريباً جداً الى اجهزة اللابتوب. من كل النواح تقريباً. في Surface Pro X هناك مدخلي USB Type C لتستطيع توصيل ما تريد بالجهاز. سواء مباشرة بكابلات Type C او عن طريق وصلات مختلفة تستعمل Type C لتوفر مداخل عديدة تستعملها. بالإضافة الى امكانية توصيل لوحة مفاتيح خارجية بالجهاز و استعماله كجهاز لابتوب بشكل طبيعي جداً. تجربة اللابتوب التي يقدمها Pro X لا تختلف تماماً عن اي تجربة يمكن ان تحصل عليها من جهاز لابتوب طبيعي بنظام Windows و يمتلك شاشة تعمل باللمس.

دعم الإكسسوارات المختلفة

لتحظى بتجربة كاملة قامت مايكروسوفت بإضافة اكسسوارين مهمين للغاية الى الجهاز. لوحة المفاتيح و القلم الذكي. حيث يمكنك شراء لوحة المفاتيح و القلم بشكل منفصل عن الجهاز و استعمالهما معه. لوحة المفاتيح و القلم الذكي يزيدان من تجربة الجهاز بشكل كبير و يحسنان من المهام التي يمكنك القيام بها عليه. و الأفضل من ذلك هو توافق الإكسسورات مع بعضها البعض. حيث انه في لوحة المفاتيح يوجد فراغ مصمم خصيصاً لوضع القلم به. و يختفي هذا الفراغ عندما تلصق لوحة المفاتيح مغناطيسياً بالجهاز بزاوية رفع للوحة المفاتيح. و كأنه غير موجود. بشرائك للقلم و للوحة المفاتيح ستحصل على تجربة كاملة من Microsoft Surface Pro X لتستعمله كجهاز لوحي و تابلت بكل اريحية

فيديو الإعلان

Microsoft Surface Pro X و IPad Pro

هنا المقارنة الكاملة بين جهازين يتناسقان بشكل كبير في الفكرة الخاصة بهما. تقديم تجربة لابتوب كاملة على جهاز لوحي. من افضل ؟. في الواقع هذا السؤال لا اجابة له. لأنه على الرغم من كونهما نفس الفكرة الا ان هناك اختلاف في طريقة تقديم هذه الفكرة بين الجهازين. IPad Pro هو عبارة عن جهاز IPhone لكن تم تطويره و ترقيته حتى يصل الى مرحلة قريبة من اللابتوب. بينما Surface Pro X هو شاشة لابتوب تعمل بويندوز 10 و باللمس. الجهازان يدعمان اكسسوارات جيدة قلم و لوحة مفاتيح بمعنى اصح. الجهازان بهما مدخل USB Type C مع تفوق جهاز مايكروسوفت في عددهم. الجهازان بشاشة كبيرة تعمل باللمس. الجهازان جيدان فعلاً. لكن Surface Pro X يقدم لك تجربة نظام ويندوز الذي هو نظام لابتوب في الاساس. كما يمكنك من تغيير الـSSD الخاص بالمساحة بداخله. و ستتمكن من تثبيت اي برمجيات تتعود على استعمالها. على عكس IPad Pro

الخلاصة ان IPad Pro هو جهاز لوحي يعطي تجربة لابتوب جيدة لكنه لا يستطيع اعطاء التجربة الكاملة بعد فنظام التشغيل لا يسمح بذلك. بينما Surface Pro X صُمم في بدايته من اجل هذه التجربة و من اجل تقديم ما يحتاجه مستخدم اللابتوب بشكل طبيعي. فهو اقرب بكثير من اللابتوب عن الـIPad Pro. فاذا كنت تريد اقرب تجربة لجهاز لابتوب فإن Surface Pro X هو خيارك المثالي. ان كان لا يهمك هذا الأمر بشكل كبير فإن IPad Pro سيقدم لك تجربة مميزة جداً و قريبة جداً من تجربة اللابتوب و بنفس السعر تقريباً

الأسعار

ليس رخيصاً الجهاز نفسه يبدأ بسعر 999$ امريكي. و بالطبع اذا اردت الحصول على التجربة الكاملة سترغب في شراء لوحة المفاتيح و القلم ايضاً. بتكلفة 139.99$ و 144.99$. و لكن يمكنك شراء كلا القلم و لوحة المفاتيح ضمن باقة واحدة بسعر 269.99$ اي انك ستوفر حوالي 25$. فتصل التكلفة الكلية للجهاز بإكسسواراته 1286.99$ بشكل كلي. في الناحية الأخرى فإن IPad Pro يتكلف بإكسسواراته لنفس حجم الشاشة ما يساوي 1327$ اي ان الفارق يساوي تقريباً 40$. الفارق ليس كبيراً. و السعر ليس سيئاً نظير المزيج و التجربة الكاملة التي يعطيها هذا الجهاز