تكنولوجيا: كاميرا Hero 8 Black من GoPro تتضمن وحدات Mod جديدة مصممة لمدوني الفيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة GoPro يوم الثلاثاء عن كاميرة Hero 8 Black بمستشعر بدقة 12 ميجابكسل بدون إطار/ وتتوفر هذه الكاميرا بدءًا من اليوم مقابل 399 دولار أمريكي.

تقدم الكاميرا عددًا كبيرًا من التحسينات مقارنةً بـ Hero 7 Black من العام الماضي، وذلك من حيث جودة وتثبيت الصور وتحديثات النظام وغيرهم.

ولكن من أهم الميزات التي أضافتها الشركة إلى هذه الكاميرا هي وحدات “Mods”، والتي تعمل بشكل فائق على تعزيز قدرات الكاميرا من خلال السماح للمستخدمين بإرفاق ميكروفون ذو جودة عالية مع ضوء LED صغير وقوي وشاشة عرض. وتعتبر هذه إضافة قوية لمدوني الفيديو إذ أن أغلب مصممي المحتوي يلجئون إليها.

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وتتضمن هذه الوحدة كل من Media Mod والتي يبلغ سعرها 79.99 دولارًا أمريكيًا، والتي تحتوي أيضًا على ميكروفون مدمج، هذا وبالإضافة إلى Display Mod، بسعر 79.99 دولارًا أمريكيًا، لإضافة شاشة LCD إلى الكاميرا. وعلاوةً على ذلك، Light Mod بسعر 49.99 دولارًا أمريكيًا، والتي تقوم بتوفير مصدرًا ضوئيًا من نوع LED بسطوع 200 nits.

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