- 1/2
- 2/2
كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف ذكي جديد من شركة هواوي على منصة TENAA تحت الاسم الرمزي ART-TL00x، إذ تبين أن الهاتف مزود بثقب للكاميرا الأمامية من الزاوية العلوية اليمني ضمن الجهة الأمامية مع إعداد كاميرا ثنائي من الجهة الخلفية. وعلى ما يبدو، فإنه قد تم اعتماد هذا الهاتف في الصين.
وبالنظر إلى أن الهاتف يفتقر إلى مستشعر بصمة الأصبع من الجهة الخلفية ويأتي بكاميرتين فقط من الخلف، فمن المرجح أن يكون هذا الهاتف من ضمن هواتف الفئة المتوسطة. كما انه أيضًا من المحتمل أن يأتي بشاشة نحيفة من نوع OLED بالنظر إلى أن هواوي لم تقدم بعد هذا النوع من الشاشات المثقوبة.
وبالنسبة للمواصفات، فستأتي الشاشة بحجم 6.39 بوصة ودقة 720 بكسل، وسيأتي إعداد الكاميرا الخلفي بدقة 48 ميجابكسل + 8 ميجابكسل، في حين ستأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.
تشير TENAA أيضًا إلى أن الهاتف قادم ببطارية بسعة 3900 مللي أمبير مع معالج Kirin 710F ثماني النواة.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: هاتف غامض من هواوي يظهر على منصة TENAA مع ثقب للكاميرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.