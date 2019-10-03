تكنولوجيا: هاتف غامض من هواوي يظهر على منصة TENAA مع ثقب للكاميرا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف ذكي جديد من شركة هواوي على منصة TENAA تحت الاسم الرمزي ART-TL00x، إذ تبين أن الهاتف مزود بثقب للكاميرا الأمامية من الزاوية العلوية اليمني ضمن الجهة الأمامية مع إعداد كاميرا ثنائي من الجهة الخلفية. وعلى ما يبدو، فإنه قد تم اعتماد هذا الهاتف في الصين.

وبالنظر إلى أن الهاتف يفتقر إلى مستشعر بصمة الأصبع من الجهة الخلفية ويأتي بكاميرتين فقط من الخلف، فمن المرجح أن يكون هذا الهاتف من ضمن هواتف الفئة المتوسطة. كما انه أيضًا من المحتمل أن يأتي بشاشة نحيفة من نوع OLED بالنظر إلى أن هواوي لم تقدم بعد هذا النوع من الشاشات المثقوبة.

وبالنسبة للمواصفات، فستأتي الشاشة بحجم 6.39 بوصة ودقة 720 بكسل، وسيأتي إعداد الكاميرا الخلفي بدقة 48 ميجابكسل + 8 ميجابكسل، في حين ستأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.

Advertisements

تشير TENAA أيضًا إلى أن الهاتف قادم ببطارية بسعة 3900 مللي أمبير مع معالج Kirin 710F ثماني النواة.

المصدر

اعلان

