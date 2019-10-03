تكنولوجيا: شاومي تستعد للإعلان عن هاتف Redmi 8 في 9 من شهر أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة شاومي مؤتمرها القادم في 9 من أكتوبر، للإعلان الرسمي عن إصدارها الجديد Redmi 8، على أن ينطلق الهاتف في السوق الهندي في البداية.

لم تكشف Redmi عن تفاصيل ومواصفات إصدارها القادم Redmi 8، في الإعلانات التشويقي الذي أطلق من الشركة اليوم، إلا أن التسريبات تشير إلى أن هذا الإصدار يأتي بنفس تصميم هاتف Redmi 8A لكن مع كاميرة مزدوجة، ومستشعر للبصمة.

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وتشير التوقعات أيضاً إلى أن Redmi ستبدأ خلال الفترة القادمة بالكشف عن مواصفات هاتف Redmi 8 في إعلانات تشويقية تنشر بشكل تدريجي حتى موعد المؤتمر، لذا نترقب هذا الإصدار الجديد من علامة شاومي الفرعية Redmi الذي ينطلق إلى السوق الهندي قريباً.

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