تكنولوجيا: ألمانيا تنجح فى اختبار أول صاروخ باليستى فى مثل هذا اليوم عام 1942

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل التاريخ الكثير من الانتصارات، ولعل من أبرزها ما حققته ألمانيا بإطلاق أول تجربة ناجحة لصاروخ باليستي، في مثل هذا اليوم 3 أكتوبر من 1942.

الصاروخ الباليستى Advertisements ووفقا لما ذكره موقع "space"، تم تسمية هذا الصاروخ رسميًا بـ( (A4)، ولكنه معروف أكثر باسم V-2، والذى تم تصميمه من جانب عالم الصواريخ الألماني الشهير فيرنر فون براون، وأثبت أنه سلاح فتاك جدا خلال الحرب العالمية الثانية. كما أنه أطلق من جزيرة قبالة ساحل بحر البلطيق في ألمانيا تسمى Peenemünde، ووصل إلى ارتفاع 52.5 ميل أن يهبط بسلام على الهدف.

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