شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يدافع عن عملته الرقمية "ليبرا" وينفى شائعات تخلى الشركات عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فيس بوك عن عملته الجديدة Libra فى يونيو، ومنذ ذلك الحين وظهرت بعض التقارير التى تزعم تأجيل الشركة إطلاقها أو تخلى بعض الشركاء عن دعمها، إلا أن مسئولا تنفيذيا بارزا فى المشروع بدأ الرد على مثل هذه الادعاءات.

ورد ديفيد ماركوس، المسئول التنفيذى لفيس بوك المشرف على Libra، عبر حسابه على تويتر على تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، قال إن مجموعة من مؤيدى Libra - بما فى ذلك Visa و MasterCard - يعيدون تقييم مشاركتهم فى المشروع، ولم ينكر ماركوس تقرير الصحيفة نهائيا، لكنه أوضح إن مجموعة أولية رسمية من أعضاء ليبرا "سيتم إضفاء الطابع الرسمى عليهم فى الأسابيع القادمة".

ربما تم إطلاق ليبرا بواسطة فيس بوك، لكن الشبكة الاجتماعية تحاول إنشاء شبكة من الشركاء لجعل العملة المشفرة قابلة للحياة، هناك أكثر من عشرين عضوًا فى جمعية Libra Association ، بما فى ذلك Uber و PayPal و Spotify و Visa و Mastercard.

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