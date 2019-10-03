تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات هواتف Pixel 4 وPixel 4 XL كاملة قبل الإعلان الرسمي

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرض موقع 9to5Google اليوم مواصفات هواتف جوجل المرتقبة Pixel 4 وPixel 4 XL كاملة قبل إنطلاق مؤتمر عملاق البحث في 15 من أكتوبر.
كشفت تسريبات جديدة اليوم عن قدرة البطارية في هاتف Pixel 4 الذي يأتي ببطارية 2800 mAh، بينما ينطلق هاتف Pixel 4 XL بقدرة بطارية 3700 mAh وهي نفس قدرة البطارية في هاتف Pixel 3a XL، لذا لا تأتي إصدارات هذا العام بتغيير واضح في قدرة البطارية.
من جانب أخر تأتي الهواتف الجديدة بتقنية معالجة صور تعرف بتقنية Pixel Neural Core وهي تقنية بديلة ل Visual Core في الإصدارات السابقة، إلا أن جوجل تدعم إصدارات هذا العام بمعالج Snapdragon 855 فقط، لذا علينا أن نترقب مميزات التقنية الجديدة في دعم معالجة الصور.
أيضاً تؤكد التسريبات على أن جوجل لن تدعم هواتف Pixel 4 وPixel 4 XL هذا العام أيضاً بسماعة في محتوى صندوق الهاتف، لذا لن يحصل مستخدمي الهاتف على سماعة لاسلكية أو سلكية تقليدية، إلا أن التسريبات تشير إلى أن جوجل ستكشف عن سماعة Pixel Buds 2 بشكل مستقل، مع توقعات بعرض مجاني بالسماعة مع طلبات الحجز المسبق للهواتف.
محتوى الصندوق لن يضم أيضاً كابل 3.5مم إلى USB C، لذا سيكون لدى المستخدمين اثنان من الإختيارات في سماعات USB-C، أو سماعات البلوتوث اللاسلكية.
ملخص مواصفات هاتف Pixel 4
- شاشة OLED بحجم 5.7 إنش بجودة عرض Full HD بلس، تدعم معدل تحديث للإطارات 90Hz مع تقنية ambient EQ
- بطارية بقدرة 2800 mAh
- رقاقة معالج Snapdragon 855 مع تقنية Pixel Neural Core
- ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت
- كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل مع تقنية دمج 2 من البيكسل في نقطة واحدة، ومستشعر 16 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto
- مكبرات صوتية ستريو
- منفذ USB C
- تقنية التعرف على الوجه للتسجيل في الهاتف
- تقنية motion sense في الإيماءات
- نظام الأندوريد 10.
ملخص مواصفات هاتف Pixel 4 XL
- شاشة OLED بحجم 6.3 إنش بجودة عرض Full HD بلس، تدعم معدل تحديث للإطارات 90Hz مع تقنية ambient EQ
- بطارية بقدرة 2700 mAh
- رقاقة معالج Snapdragon 855 مع تقنية Pixel Neural Core
- ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت
- كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل مع تقنية دمج 2 من البيكسل في نقطة واحدة، ومستشعر 16 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto
- مكبرات صوتية ستريو
- منفذ USB C
- تقنية التعرف على الوجه للتسجيل في الهاتف
- تقنية motion sense في الإيماءات
- نظام الأندوريد 10.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات هواتف Pixel 4 وPixel 4 XL كاملة قبل الإعلان الرسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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