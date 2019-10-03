تكنولوجيا: موتورولا تلمح إلى إطلاق هاتف Motorola One Macro في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ألمحت صفحة Motorola India على موقع تويتر إلى إطلاق هاتف ذكي جديد من موتورولا مزود بعدسة ماكرو كبيرة في الهند، فقد نشرت الصفحة تغريدة مصطحبة بجملة ‘it’s time to magnify them’ مما يشير إلى أن الشركة تعمل على عدسة كبيرة لتضخيم الصور.

وعلى ما يبدو، فإن هذا الجهاز بلا شك هو هاتف One Macro الذي تم تسريبه مؤخرًا باللون الأزرق والأرجواني بواسطة evleaks.

ووفقًا للتسريبات، فإن هذا الهاتف سيأتي بشاشة من نوع OLED بحجم 6.2 بوصة مزودة بنتوء قطرة المياه من الأعلى والذي يشتمل كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. ومن الخلف، سيضم الهاتف إعداد كاميرا ثلاثي بدقة 13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل مع فلاش LED، هذا وبالإضافة إلى مستشعر لبصمة الأصبع.

سيعمل الهاتف بواسطة معالج MediaTek Helio P60 ثماني النواة بتقنية تصنيع 12 نانومتر مع معالج رسومات Mali-G72 MP3، وسيحتوي أيضًا على ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت مقترنة مع ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت والتي يمكن توسيعها حتى 256 جيجابايت عبر بطاقة microSD.

وسيتم تشغيل الهاتف عبر نظام تشغيل Android 9.0 (Pie)، كما سيدعم إدخال شرائح SIM المزدوجة.

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كل هذه المواصفات إلى جانب بطارية ضخمة بسعة 4000 مللي أمبير.

ومن المفترض أن نعرف المزيد حول موعد الإطلاق خلال الأيام القادمة.

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