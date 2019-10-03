Realme X2 Pro سيدعم الشحن السريع بقوة 65W، وسيضم شاشة Fluid Display

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف الرائد المقبل لشركة Realme والذي من المفترض أن يحمل إسم Realme X2 Pro سيصل قريبًا مع المعالج +Snapdragon 855، ومع كاميرا أساسية بدقة 64MP، وتقريب هجين يبلغ ×20. لم تعلن شركة Realme عن موعد الإعلان الرسمي، ولكن الشركة أكدت وجود ميزتين جديدتين، وهي الشحن السريع بقوة 65W، وشاشة Fluid Display تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz.

تم الإعلان عن تقنية الشحن السريع 65W Super VOOC في الشهر الماضي ويمكنها شحن بطارية بسعة 4000mAh في غضون 30 دقيقة فقط. الهاتفين Realme XT و Realme X2 يضمان بطارية بسعة 4000mAh، لذلك يبقى أن نرى ما إذا كان الهاتف Realme X2 Pro سيضم نفس البطارية أو ما إذا كان سيحصل على بطارية أكبر.





أكد مسؤول تنفيذي في شركة Realme من قبل أن شاشة الهاتف Realme X2 Pro ستمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ولكنه لم يوضح لنا ما إذا كانت هذه الشاشة ستكون خالية من القطع أم لا. حسنًا، يؤكد الإعلان التشويقي الأحدث من شركة Realme أن شاشة الهاتف Realme X2 Pro ستضم قطعًا في الجزء الأوسط العلوي، ولكن قطرها لا يزال لغزًا.

المواصفات الأخرى للهاتف Realme X2 Pro غير معروفة حاليًا، ولكن ينبغي أن تشق طريقها إلى الويب في الأيام المقبلة.